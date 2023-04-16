Работы идут круглосуточно: В Мариуполе возводят современный лечебно-диагностический центр Федерального медико-биологического агентства

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

В Мариуполе по проспекту Ленина продолжается строительство современного комплекса Федерального медико-биологического агентства. Работы ведутся в круглосуточном режиме, что как можно быстрее сдать объект в эксплуатацию и он приносил пользу жителям Республики. Медицинское учреждение будет оснащено по последнему слову техники.

- В медцентре будут оказывать помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология и гинекология, неврология, нейрохирургия, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, кардиология и другим, - сообщили Федеральном медико-биологическом агентстве.

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

Сейчас специалисты Военно-строительной компании выполняют работы первого этапа комплекса - четырехэтажный лечебно-диагностический корпус, площадью 36 тысяч метров квадратных и вспомогательные здания.

После этого, на втором этапе, Военстрой займется возведением восьмиэтажного здания с палатным блоком, площадью 26750 квадратных метров.

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

Отмечается, что корпуса будут объединены в единое пространство теплыми переходами. На территории ФМБА в Мариуполе появятся беседки, места для прогулок и отдыха.

- В процессе строительства выяснилось, что на месте – просадочные грунты на глубине до пяти метров. Пришлось их полностью менять, делая основания корпусов. С задачей справились. Работаем в графике, - рассказывает военстроевец Дмитрий Шукман. - Думаю, жители Мариуполя оценят новый объект ФМБА. Это будет большой медицинский комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

Сами здания мариупольского ФМБА, по словам Шукмана, спроектированы таким образом, чтобы из минимальной площади выжать максимум пользы.

- К примеру, лечебно-диагностический корпус разделен на шесть блоков, в каждом из которых – отделения, - говорит военный строитель. - Так, на первом этаже первого блока – поликлиника, а с другой стороны здания – отделения реанимации и первой помощи пациентам. Продумать старались все. Ожидается, что только в одном корпусе будет работать до тысячи сотрудников.

В Мариуполе строят современный комплекс ФМБА. Фото: Военстрой РФ

Сдать медицинский объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

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