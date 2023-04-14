В ДНР придумали, как упростить доставку грузов через Мариупольский морской торговый порт

Денис Пушилин и Дмитрий Патрушев осмотрели причалы, складские помещения и площадки под хранение и перевалку зерна. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин совместно c министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым посетили Мариупольский морской торговый порт, где осмотрели причалы, складские помещения и площадки под хранение и перевалку зерна. Потом состоялось совещание, посвященное перспективам развития порта.

В мероприятии принимали участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов, председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, и. о. заместителя председателя Правительства ДНР, министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко, и. о. министра транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань, и. о. директора морского порта Мариуполя Григорий Соболевский, глава Мариупольской городской администрации Олег Моргун.

По итогам заседания Денис Пушилин рассказал о принятых решениях, которые нацелены на то, чтобы упростить логистику доставки в Республику по морю грузов, в основном строительных материалов, и поставок зерна из Республики в другие российские порты.

Суть инициативы заключается в том, чтобы суда, которые прибывают в порт и привозят строительные материалы, отправлять в обратную сторону с зерном. Это позволит оптимизировать логистику и уменьшить стоимость транспортировки грузов.

- В ближайшую неделю или две мы сможем говорить о том, что уже первая партия зерна отправляется через Мариупольский морской торговый порт, - сообщил Пушилин.

Он отметил, что в ДНР готовы в полной мере задействовать мощности, которые сейчас восстановлены, и продолжить восстановление, чтобы использовать порт не только на стройматериалы и зерно.

- У нас есть еще ряд востребованной продукции, которую также целесообразно отправлять через морской порт, разгружая при этом дороги, контрольно-пропускные пункты, – добавил Денис Пушилин.

Артем Крамаренко рассказал о потенциальных перевозчиках и объемах зерновой продукции, которую они готовы перевозить морским путем.

- У нас есть уже ряд зернотрейдеров, которые законтрактовались на значительные объемы – до 15 тысяч тонн каждой зерновой культуры. Речь идет о пшенице и подсолнечнике, и, возможно, ячмене и рапсе. Это позволит нашим сельхозпроизводителям чувствовать себя уверенно и своевременно пополнять свои оборотные средства за счет реализации зерна на внутреннем рынке, а в перспективе даже на внешнем, – сообщил вице-премьер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только уголь и сталь: донецкий экономист рассказал о перспективах Донбасса

Большая стройка в ДНР набирает обороты (подробнее)