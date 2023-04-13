Не только уголь и сталь: донецкий экономист рассказал о перспективах Донбасса

Сельское хозяйство может стать одним из локомотивов развития экономики региона. Фото: ДАН

В морской порт Мариуполя прибыла большая партия строительных материалов из Ростова - кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция.

– Весь груз востребован при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах, - пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики.

Таким образом, планы властей в кратчайшие сроки возродить единственный в ДНР порт приобретают конкретику.

Денег на это не жалеют: в 2023 году запланировано выделить 1.3 миллиарда рублей. Также рассматривается возможность пассажирского сообщения по морю с Крымом и другими регионами.

- Морской порт – это очень важно для нормального экономического развития, - считает донецкий экономист Виктор Трофимов. – По морю груз перевозится медленно, но это самый дешевый и самый глобальный по охвату вид транспорта. Я думаю, мариупольский порт полноценно заработает гораздо быстрее, чем прогнозирует большинство экспертов. Для развития нашего региона объективно нужен морской транспортный коридор. Иначе автомобильные пробки на административной границе не рассосутся никогда.

Логистический каркас

- А как же строительство новых дорог, пропускных пунктов? Разве этого не будет достаточно?

- Дороги – это очень важно, как и ускорение прохождения административной границы. Вице-премьер Марат Хуснуллин охарактеризовал нынешний этап перестройки и модернизации нашего региона как создание транспортно-логистического каркаса. Собственно, другого варианта и не просматривается: Донбасс – промышленный регион, он не может поставлять, допустим, услуги, или быть финансовым центром. А промышленность нуждается в нормальной логистике: сырье и компоненты нужно ввозить, готовую продукцию – вывозить. Если речь идет о поставках сырья в другие регионы, опять же, нужен транспорт. Сейчас много говорят о возобновлении железнодорожного сообщения, в том числе пассажирского. Будет работать железная дорога и порт, экономика региона получит стимул для развития. И не забываем, что через нас проходит сухопутный путь в Крым и пусть пока это транспортное направление только развивается, экономические перспективы здесь тоже есть.

- Но ведь обстрелы ВСУ не прекращаются. Как можно говорить о развитии промышленности?

- Строительство нормальной экономики индустриального образца – дело не одного года. После нашей победы ситуация с безопасностью будет решена.

Опять же, сейчас готовится создание в ДНР свободной экономической зоны. В Мариуполе обещали технопарк. Посмотрим, как это будет выглядеть, но в целом идея здравая. У нас много промплощадок, на которых могли бы вырасти новые промышленные предприятия. Есть полезные ископаемые, в частности ценная глина каолин, которая может превращаться в керамику в нашем регионе, ничего сложного в создании такого производства нет. Найдены месторождения сырья для стройматериалов, которые востребованы для восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья и соцобъектов. Перспективы есть. Чтобы они стали жизненным фактом, нужны процедуры (нормы и правила, помогающие промышленности развиваться) и инвестиции.

Альтернатива углю и стали

- А какие именно производства будут активнее всего развиваться?

- Долгое время «становым хребтом» экономики нашего региона была цепочка «уголь-кокс-металл». Шахты, коксохимические производство меткомбинаты будут работать, обещаны инвестиции, в том числе и в угольную отрасль. Но есть направления, которые при украинских властях развивались плохо, поскольку не были так прибыльны, как империи металлургических олигархов. В частности, это производство стройматериалов, бытовой сантехники, кабелей и труб. Глину проще было вывезти за рубеж и сделать сантехнику или керамическую плитку в Турции. Почему бы не делать ее у нас?

Опять же, сельское хозяйство. Мы вполне можем обеспечить себя мясом и молоком, фуражные культуры растут у нас хорошо. Даже если окажется, что проще привести продукты из соседних областей, корма все равно найдут рынок сбыта, и агропромышленный комплекс получить доходы. А это рабочие места, налоговые поступления и перспективы развития для поселков и малых городов, не связанных с углем. Перспективы для развития промышленности Донбасса есть, хватило бы воли и финансирования у властей и бизнеса.

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