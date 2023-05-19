В Мариуполе на месте «Азовстали» могут построить технопарк

Территория «Азовстали» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут построить технопарк.

- Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк, - заявил Марат Хуснуллин.

Сейчас территорию «Азовстали» продолжают разминировать.

Ранее мэр Мариуполя рассказал про возможность создания цеха по производству рельсов на «Азовстали». Рассматривались также варианты создания там жилого района или парковой зоны.

«КП» также сообщала, что в создании технопарка на территории мариупольской «Азовстали» собирается принять участие «КАМАЗ». Компания имеет большой опыт создания подобных парков - в Набережных Челнах, Ставрополе, Димитровграде и Сердобске. Они все успешно работают и являются точками роста региональной промышленности и бизнеса.

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