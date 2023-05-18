Шесть детских садов в Мариуполе восстановят к новому учебному году

Мариупольский градоначальник осмотрел соцобъекты, которые восстанавливает город-побратим Санкт-Петербург. Фото: Телеграм Олега Моргуна

Шесть детских садов в Мариуполе будут восстановлены к новому учебному году. Пять из них – в Приморском районе. Об сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ

- С главой Приморской райадминистрации Геннадием Янковским провел встречу с жителями района. Много вопросов сегодня касалось социальной тематики. На конкретных примерах пояснил, что работа ведется. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в детском саду №52. Уже к концу июня будет восстановлено дошкольное учреждение №117. А к 1-му сентября на полный режим работы выйдут детсады №21, 54 и 160, - рассказал Моргун.

Мариупольский градоначальник осмотрел соцобъекты, которые восстанавливает город-побратим Санкт-Петербург. Фото: Телеграм Олега Моргуна

По его словам, на время летних каникул в большинстве школ Мариуполя откроются досуговые группы с развивающими мероприятиями и развлекательными программами для детворы. Также школьников на летний отдых и оздоровление приглашают регионы-партнеры.

Мариупольский градоначальник также сообщил, что прорабатывается вопрос открытия новых отделений почты. В дополнение к двум существующим в Приморском районе скоро появятся еще четыре отделения.

ПОМОЩЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- Осмотрел несколько объектов, которые в рамках соглашения о сотрудничестве, восстанавливает наш город-побратим Санкт-Петербург. На левобережье - это здание бывшего кинотеатра «Союз», где строители сейчас демонтируют поврежденные конструкции и готовят помещения к ремонту. После восстановления здесь откроется районный МФЦ, - продолжает Олег Моргун. - Еще один МФЦ заработает в Сартане. В здании будущего центра также ведутся масштабные восстановительные работы. Специалисты капитально отремонтируют все строительные конструкции, выполнят фасадные работы и внутреннюю отделку помещений.

Мариупольский градоначальник осмотрел соцобъекты, которые восстанавливает город-побратим Санкт-Петербург. Фото: Телеграм Олега Моргуна

Глава приморского города также рассказал, что продолжается ремонт и в местном детском саду №166. Он рассчитан на 230 мест и будет открыт уже к новому учебному году.

Олег Моргун выразил искреннюю благодарность Правительству Санкт-Петербурга и лично губернатору Александру Беглову за помощь в восстановлении социально-значимых объектов Мариуполя.

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