Монумент Воинам-Освободителям и Вечный огонь восстановили в Мариуполе ко Дню Победы. Фото: Единый заказчик

В Мариуполе ко Дню Победы восстановили монумент Воинам-Освободителям и Вечный огонь. О проделанных работах рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- В новых регионах не только восстанавливаем инфраструктуру, но и помогаем сохранить память о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. К 9 мая привели в порядок многие памятники и мемориалы, обелиски и воинские захоронения, - говорит вице-премьер России. - В Приморском парке Мариуполя ко Дню Победы благоустроили территорию возле мемориала «Воинам-освободителям Донбасса»: заменили асфальт и бордюры, восстановили гранитные плиты и брусчатку. На самом памятнике заделали все трещины.

Монумент Воинам-Освободителям и Вечный огонь восстановили в Мариуполе ко Дню Победы. Фото: Единый заказчик

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» рассказали, что работа проходила непрерывно в несколько смен.

- Ко Дню Победы полностью восстановили монумент «Воинам-Освободителям» и обновили площадь Ленинского Комсомола, которая также представляет собой входную группу в самый большой в городе Приморский парк. Строители заменили асфальтовое покрытие и бордюры, а также восстановили брусчатку и гранитные плиты. На монументе специалисты провели пескоструйную обработку и отремонтировали все выбоины и трещины на металлических поверхностях памятника, осуществили окрас, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

Тем временем, мэр Мариуполя Олег Моргун отметил, что будет зажжен Вечный огонь, расположенный у монумента.

Монумент Воинам-Освободителям и Вечный огонь восстановили в Мариуполе ко Дню Победы. Фото: Единый заказчик

Работы по приведению в порядок памятников, мемориалов, обелисков и воинских захоронений провели и в других населенных пунктах новых регионов России.

- В селе Первомайское в Донецкой Народной Республике восстановлены памятник и мемориальная доска, на которой высечены имена односельчан, не вернувшихся с войны. В Тельмановском районе строители, ремонтируя участок дороги, провели ремонт монументов, посвященных воинам-освободителям, и обновили плиточное и асфальтовое покрытие на подходах к ним, - отметил Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации также рассказал, что в Луганской Народной Республике сразу 10 регионов-шефов приняли участие в работах по благоустройству.

В Запорожской области в Мелитопольском районе восстановлены Мемориал на Братской могиле и мемориальный комплекс на линии «Вотан»: в октябре 1943 года 118-я дивизия штурмовала на этом участке немецкую линию обороны, защищая железную дорогу – главный канал поставок в Крым. Также в регионе зажгутся ещё 16 Вечных огней.

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