В порту Мариуполя впервые отгрузили коммерческую партию зерна

В будущем объем экспорта из Республики по морю увеличат. Фото: Пушилин/ТГ

Первую коммерческую партию зерна отгрузили из порта в Мариуполе. Организация морских перевозок и экспорт зерна поможет оживить экономику региона. Об этом рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко.

— На сегодняшний день мы открыли еще одни ворота, которые позволят, во-первых, сократить логистику, принципиально поменять расходную часть наших сельхозпроизводителей - зернотрейдеров и загрузить Мариупольский торговый порт, — отметил Крамаренко.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин добавил, что для поставок зерна было решено использовать суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», доставляющие в Мариуполь строительные материалы.

— Организация вывоза зерна за пределы Республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики Республики — сельское хозяйство. Порт может оправлять зерно и из соседних регионов, — подчеркнул лидер Республики.

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