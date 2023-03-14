ВСУ нанесли удар по Красному Лучу в ЛНР из американской РСЗО HIMARS: опубликованы фото последствий обстрела

ВСУ выпустили по Красному Лучу шесть ракет из американской РСЗО. Фото: t.me/LPR_JCCC

Утром 14 марта вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ выпустили по Красному Лучу шесть ракет из американской РСЗО. Фото: t.me/LPR_JCCC

Отмечается, что в 6:00 (по московскому времени) украинские боевики выпустили по Красному Лучу шесть ракет типа M31 GMLRS.

ВСУ выпустили по Красному Лучу шесть ракет из американской РСЗО. Фото: t.me/LPR_JCCC

- В результате обстрела в районе населенного пункта Красный Луч получили повреждения здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детского лагеря «Юбилейный», - рассказали о последствиях украинского обстрела в СЦКК ЛНР.

Напомним, что днем ранее, 13 марта, украинские вооруженные формирования выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Перевальск. В результате обстрела погибло три мирных жителя, среди которых 17-летний подросток. Ранения получили 15 гражданских лиц, в том числе четыре ребенка. Повреждения получили «Алчевская автостанция-1», две автозаправочные станции, продуктовый магазин и пять легковых авто.

Также 13 марта из американской РСЗО HIMARS украинские боевики обстреляли город Волноваха в Донецкой Народной Республике. По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся с применением ракет М-30А1, начиненными поражающими элементами в виде шариков.

- Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - отметили в СЦКК ДНР.

В результате удара по Волновахе погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения. Повреждены частные жилые дома и здание супермаркета.

Тем временем 14 марта глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о применении вооруженными формированиями натовской артиллерии по столичному рынку. Прилет 155-миллиметрового снаряда был зафиксирован на территории торговых рядов в Петровском районе города.

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