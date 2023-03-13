В Донецке вновь под обстрел ВСУ попала школа № 58 в Киевском районе, ранены три сотрудницы

Осколки влетели прямо в окно учебного заведения. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 13 марта, утром украинские снаряды вновь легли возле многострадальной школы № 58 в Киевском районе Донецка. Получили ранения трое сотрудниц.

Серьезно пострадавшим сотрудницам, 1971 года рождения, оказали первую помощь коллеги. У учительницы начальных классов раздробило осколком руку, у технической работницы мелкие осколки попали в голову, шею и спину. После их забрала скорая помошь. Женщины находились в учебных комнатах, на которые пришелся удар. Одна из них фактически выжила чудом – она была вблизи от окна.

Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что пострадала еще одна сотрудница учебного заведения, 1969 года рождения. В учебном заведении выбито остекление, посечен фасад здания. Получили повреждения соседние многоквартирные дома.

Школа находится по Партизанскому проспекту, и с 2014 года не раз попадала под обстрелы украинской артиллерии. Сейчас здесь нет занятий, как и в других школах Донецка, учебный процесс проходит в дистанционном режиме. Но учителя и технические работники приходят в учебное заведение.

По данным СЦКК, с начала текущих суток армия Украины выпустила по Республике около 80 боеприпасов из реактивных установок и артиллерийских орудий. Под удар попали Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Горловка.

В Волновахе в результате ракетного удара погибли девушка и молодая женщина, три человека получили ранения. В Александровке ранен пожилой мужчина.

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