Денис Пушилин открыл Год педагога и наставника в ДНР

В целях безопасности мероприятие проходило в онлайн-режиме. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 9 марта, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в открытии Года педагога и наставника. В целях безопасности мероприятие проходило в онлайн-режиме.

В нем участвовали заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина, заместитель руководителя Администрации Главы ДНР Роман Деушев, министр образования и науки Ольга Колударова, председатель Профсоюза работников образования и науки Ася Горшкова, руководители министерств и ведомств, учителя и наставники Донбасса.

«БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШИ ИНИЦИАТИВЫ»

- Ваш труд исключительно важен для нашего настоящего, и что еще более важно – для будущего. Именно поэтому в вашу честь объявлен этот год, – обратился Денис Пушилин.

Он отметил, что Президент Российской Федерации четко обозначил суть Года педагога и наставника - привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему.

По словам Дениса Пушилина, в Республике работают более 34 тысяч педагогов, которые сполна осознают, что значит исполнять миссию учителя и наставника.

- Воспитывать, давать знания и показывать пример в непростых условиях военного времени, когда все силы родной земли направлены на борьбу с агрессором – это проявление высшей степени ответственности и верности долгу. Вы обладаете уникальным богатым опытом и, что ценно, продолжаете его накапливать, активно принимая участие в достижении нашей масштабной цели – всесторонней и скорейшей интеграции системы образования Республики в образовательное и научное пространство России, – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что только в 2022 году 15 тысяч педагогических работников повысили квалификацию в образовательных организациях России.

– Профессиональное мастерство наших педагогов отмечено на всероссийских профессиональных конкурсах, где они неизменно выступают лауреатами и призерами. И это в условиях, когда бóльшая половина наших учебных заведений вынужденно работают с использованием дистанционных технологий ради безопасности детей и учителей, – констатировал Денис Пушилин.

Он напомнил, что только за год в результате украинской агрессии были повреждены более 380 образовательных организаций на территории Республики.

- Сегодня мы вместе с регионами Российской Федерации восстанавливаем разрушенное, возводим новые школы и садики, где будет уютно и комфортно работать вам и учиться нашим детям. Вы сами знаете, что для этого задействованы огромные ресурсы. Спасибо вам, дорогие учителя и наставники, за то, что вы не останавливаетесь на достигнутом, постоянно учитесь сами и даете нашим детям правильные и многогранные знания, которыми они будут руководствоваться всю свою жизнь. Со своей стороны мы будем поддерживать ваши инициативы, усилия и устремления, и пусть они обязательно находят благодарный отклик у детей и родителей, – отметил руководитель региона.

Врио Главы ДНР пожелал всем скорейшего победного мира и возобновления полноценного очного обучения.

СОЗДАН БАНК ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГОВ

Вице-премьер Лариса Толстыкина поблагодарила учителей и наставников за их труд, отметив, что им доверено самое дорогое – дети.

- Мы с вами работаем в уникальное время, когда происходит трансформация всего нашего образования и, собственно говоря, статуса нашего педагога, когда педагог становится универсальным наставником для наших детей. И самое главное в этом – он дает не только знания, он помогает разобраться в сложностях современного мира. Он учит дружить, учит любить Родину, помогает раскрыть свои таланты, выбрать будущую профессию и дать для этого все необходимые знания, – обратилась вице-премьер.

Министра Ольга Колударова представила доклад о Годе педагога и наставника в Республике.

- У нас огромная сеть образовательных организаций: 977 дошкольных учреждений, 589 школ, 90 организаций среднего профессионального образования, 73 учреждения дополнительного образования, 17 высших учебных заведений, – сказала глава Минобрнауки.

Она отметила, что в задачах ведомства и развитие научного потенциала Республики.

- Сегодня научные учреждения представлены 350 научными сотрудниками, 798 педагогическими сотрудниками, 32 научными исследователями, которые реализуют сегодня 32 научно-исследовательские работы, – отметила Ольга Колударова. - В рамках 54 профильных классов по разным программам стоит задача создать образовательный кластер. Чтобы не потерять наши таланты, мы уже сегодня создали банк одаренных детей и банк перспективных педагогов.

Ольга Колударова рассказала о планах по развитию образовательной сферы в 2023 году в Республике и мероприятиях, которые будут реализовываться в Донбассе.

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