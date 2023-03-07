Более 10 тысяч педагогов ДНР имеют право на ежемесячную доплату из федерального бюджета за классное руководство

В Республике насчитывается 8953 классных руководителя и 1455 кураторов в организациях среднего профессионального образования. Фото: МОН ДНР

В Правительстве ДНР с участием глав администраций городов и районов обсудили выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- На оперативном совещании под руководством председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко с участием руководителей органов исполнительной власти, глав администраций городов и районов обсудили выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. №2382, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Как рассказала министр образования и науки Ольга Колударова, в Донецкой Народной Республике насчитывается 8953 классных руководителя и 1455 кураторов в организациях среднего профессионального образования, которым положена ежемесячная доплата в размере 5 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается за каждый класс, но не более двух выплат, и пропорциональна количеству отработанного времени.

- Обращаю внимание, что денежное вознаграждение выплачивается дополнительно к региональной выплате за классное руководство, снижение размера которой не допускается, - подчеркнула вице-премьер.

Она рассказала, что на совещании также был озвучен вопрос организации бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях. Количество учеников 1-4 классов, которые обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака, составляет 57430 человек. В свою очередь, горячим питанием в виде обеда обеспечиваются 41637 учеников льготных категорий 1-11 классов, а также посещающих группу продленного дня.

Напомним, что в связи с переходом на российское законодательство педагоги в ДНР могут рассчитывать на ежемесячную доплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей из средств федерального бюджета. Доплата полагается не только классным руководителям в школах, но и в лицеях, и гимназиях при вузах, а также кураторам в техникумах, училищах и колледжах.

Также педагогам в РФ выплачиваются квалификационные доплаты. За первую категорию - 15-25 процентов от оклада. За высшую категорию – 25-35 процентов от оклада. Квалификация учителя отражает уровень образования, наличие ученой степени и стаж. За них начисляется ежемесячная надбавка в 10-30 процентов от оклада.

Кроме этого, предусмотрены компенсационные стимулирующие и премиальные выплаты, а также льготы.

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