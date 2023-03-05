Какие доплаты и компенсации по российским законам полагаются учителям и наставникам в ДНР

При оплате труда педагога учитывается его и внеурочная деятельность. Фото: МБОУ «Престиж»

17 февраля Президент России Владимир Путин подписал пять Федеральных законов, которые направлены на социальную интеграцию жителей новых регионов. Один из документов непосредственно касается сферы образования.

В России признаются образование, образовательно-квалификационные уровни, ученые степени и ученые звания, полученные в ДНР и Украине. Уровни высшего образования в ДНР - бакалавриат, специалитет и магистратура - приравниваются к аналогичным уровням в РФ. Такая же ситуация и по аспирантуре и ординатуре.

Все образовательные организации должны до 1 января 2026 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании». Педагоги получат возможность иметь те же льготы, доплаты и компенсации, как и их коллеги из других российских регионов.

Президент РФ объявил 2023 год – годом педагогов и наставников! Правительство хочет повысить значимость этой профессии в обществе и привлечь новых специалистов. Одним из способов поднятия престижа работы педагога будет повышение материального обеспечения.

ЗА ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПЛАТЫ

Учители в ДНР смогут рассчитывать на ежемесячную доплату за классное руководство в размере 5000 рублей из средств федерального бюджета. Доплата полагается не только классным руководителям в школах, но и в лицеях, и гимназиях при вузах, а также кураторам в техникумах, училищах и колледжах.

Также выплачиваются квалификационные доплаты. За первую категорию - 15-25 процентов от оклада. За высшую категорию – 25-35 процентов от оклада.

Квалификация учителя отражает уровень образования, наличие ученой степени и стаж. За них начисляется ежемесячная надбавка в 10-30 процентов от оклада.

СТИМУЛЫ, ПРЕМИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Предусмотрены стимулирующие и премиальные выплаты до 30 процентов от оклада в зависимости от региона и финансовых возможностей школы. На выплаты могут рассчитывать педагоги дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, дополнительного образования.

Выплаты рассчитываются с учетом успеваемости и качества знаний учеников, подготовки одаренных детей к олимпиадам и конференциям. При этом и сам педагог должен быть вовлечен в научно-практическую деятельность, накапливать и распространять профессиональный опыт. В частности, выступать на семинарах с докладами, уделять время самообразованию. В отдельный пункт оценочного листа выносится стабильное взаимодействие с родителями, их участие в жизни школы.

Компенсационные выплаты могут достигать 200 процентов от зарплаты. Они полагаются: за сверхурочную работу; проверку письменных работ; заведование кабинетами; руководство предметными комиссиями; работу в сельской местности; работу с детьми-сиротами.

Важно учитывать, что в федеральных и региональных документах указаны только примерные виды выплат. Школа сама должна составить положение об оплате труда работников и установить суммы с учетом мнения представительного органа.

Доплата за внеурочную деятельность. Каждый час такой работы должен дополнительно оплачиваться за счет регионального бюджета.

Для молодых учителей также предусмотрены выплаты. Их размер определяется нормативными актами местного самоуправления. Это единовременная выплата, которая в среднем составляет 15 тысяч рублей. И надбавка 20-50 процентов от ставки ежемесячно на протяжении трех лет работы.

ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

В России работает программа «Земский учитель», созданная для закрытия дефицита учителей на селе. Приезжающим педагогам выплачивают единоразово по одному миллиону рублей. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Правительство с 2024 года предлагает выплачивать по два миллиона и педагогам, работающим в приграничных муниципальных образованиях.

Кроме того, государство предоставляет педагогам, работающим в селах, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Ее сумма составляет 1200 рублей. Субъекты РФ имеют право увеличивать компенсацию по своему усмотрению. А еще педагоги в ряде регионов наделены правом на получение жилого помещения на безвозмездной основе.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И ОТПУСКА

Федеральные власти предоставляют всем работникам образования:

- право на сокращенную рабочую неделю;

- право на дополнительное образование, связанное с профессиональной деятельностью (минимум один раз в три года);

- увеличенный ежегодный отпуск (до 56 дней);

- дополнительный неоплачиваемый отпуск до года один раз в десять лет (в случае непрерывного педагогического стажа) с сохранением текущей должности.

Учителя, отработавшие 25 лет по профессии, имеют право продолжать трудиться в учебных заведениях. При этом выплачиваются и заработная плата, и пенсия в полном объеме.

Существуют и другие льготы и выплаты. В частности, для заслуженных учителей и за «Разговоры о важном».

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