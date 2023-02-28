Пять главных социальных законов, по которым начнет с 1 марта жить Донецкая Народная Республика

Перед детьми ДНР с российским гражданством открываются большие социальные перспективы. Фото: АГ ДНР

Президент России Владимир Путин подписал ряд Федеральных законов, которые направлены на урегулирование и нормализацию социальных вопросов на территории новых субъектов России.

Эти законы касаются интеграции в образовательную и научную сферу РФ, социального страхования граждан, пенсионных выплат, сферы охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и оборота лекарств, а также социальной защиты и обслуживания граждан.

Как перейти на российскую пенсию

С 1 марта жители Донецкой Народной Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству. Право на это дает Федеральный закон №17-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

Подать заявление на пересмотр пенсии могут только жители ДНР, имеющие паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике по состоянию на 30 сентября 2022 года. А также те, кто выехал в Россию, но до этого постоянно проживал в Республике в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и имеет отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства.

Факт регистрации на территории Республики может быть подтвержден отметкой о регистрации в паспорте гражданина РФ или в паспорте гражданина ДНР, при отсутствии регистрации в паспорте гражданина РФ. (подробнее)

Что изменится для жителей льготных категорий

С 1 марта жители ДНР льготных категорий будут получать социальные пособия в соответствии с российскими стандартами. Право на это дает Федеральный закон №18-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

- С 1 марта жители Республики, постоянно проживавшие в ДНР на момент ее воссоединения с Россией, получают право на те же социальные гарантии, что и жители других регионов Российской Федерации, - прокомментировала председатель Комитета Народного Совета ДНР по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлия Крюкова. – При этом за ДНР закреплено право сохранить меры соцподдержки, которые предусмотрены республиканским законодательством, но отсутствуют в российском, а также сохранить размер пособий, если он выше, чем в Российской Федерации. (подробнее)

По каким правилам будут рассчитывать больничные, декретные и регрессные выплаты

С 1 марта для жителей ДНР вводятся российские правила выплат больничных, декретных, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями (регрессом). Право на это дает Федеральный закон № 20-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»

Женщины, которые находятся в декрете на 1 марта, будут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его размер установлен Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В случае, если размер нового пособия окажется меньше уже назначенного, оно будет выплачиваться в прежнем размере.

В РФ для расчета больничного листа используется средний заработок за два года. Для новых регионов исчисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет производиться из среднего дневного заработка за период не ранее 30 сентября 2022 года. (подробнее)

Как будет проходить интеграция в российское образовательное пространство

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №19 от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области…». Документ направлен на интеграцию сфер образования и науки ДНР в образовательное пространство и систему научной деятельности России.

Сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти ДНР Наталья Никонорова рассказала о некоторых положениях закона.

- До 31 декабря 2023 года названия и правоустанавливающие документы наших образовательных организаций должны быть приведены в соответствие с российскими нормами. В России признаются образование, образовательно-квалификационные уровни, ученые степени и ученые звания, полученные в ДНР и Украине гражданами, постоянно проживавшими на территории ДНР на день принятия Республики в состав РФ, - сообщила Никонорова.

Сенатор также подчеркнула, что абитуриенты, которые будут поступать в вузы ДНР в 2023, 2024, 2025, 2026 годах, смогут выбирать между сдачей ЕГЭ и сдачей вступительных испытаний, проводимых самим вузом. (подробнее)

Медицина интегрируется в систему здравоохранения Российской Федерации

С 1 марта 2023 года на территории ДНР начнут действовать нормы, обеспечивающие интеграцию в российское правовое поле сферы здравоохранения и обращения лекарств. Это предусмотрено Федеральным законом №16 от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

- Принятие Федерального закона позволит выйти на новый, более качественный уровень оказания медицинской помощи населению, - заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Он отметил, что законом определены особенности медицинской и фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий (в том числе регулирования цен на них), обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в течение переходного периода (до 1 января 2026 года) и после него. (подробнее)

БУДЬ В КУРСЕ

Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру +7-800-1-00000-1.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой.

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