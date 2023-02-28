Медицина ДНР интегрируется в систему здравоохранения Российской Федерации

Закон существенно упрощает интеграцию медицинских работников ДНР в российскую систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

С 1 марта 2023 года на территории ДНР начнут действовать нормы, обеспечивающие интеграцию в российское правовое поле сферы здравоохранения и обращения лекарств. Это предусмотрено Федеральным законом №16 от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

- Принятие Федерального закона позволит выйти на новый, более качественный уровень оказания медицинской помощи населению, - заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Он отметил, что законом определены особенности медицинской и фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий (в том числе регулирования цен на них), обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в течение переходного периода (до 1 января 2026 года) и после него.

Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина подчеркнула, что закон существенно упрощает интеграцию медицинских и фармацевтических работников ДНР в российскую систему здравоохранения.

- Несколько важных для медработников ДНР аспектов. К осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности допускаются лица, имеющие выданные до 1 марта 2023 года, в том числе на территории Украины, сертификаты специалиста, свидетельства об аккредитации специалиста, документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории. Эти документы приравниваются к российским, - рассказала Толстыкина.

Вице-премьер обратила внимание, что если срок действия названных документов истекает в течение переходного периода, то они действуют до 1 января 2026 января. До этой даты медики и фармацевты должны пройти аккредитацию.

Жители ДНР с немедицинским образованием (биологи, эмбриологи, инструкторы ЛФК и т.д.) допускаются к работе до 1 января 2026 года на основании документов об образовании. Они также должны перейти на систему аккредитации до указанной даты.

Лица, которые не работали более 5 лет, допускаются к профессиональной деятельности через профессиональную переподготовку и прохождение аккредитации специалиста.

Федеральным законом устанавливается, что медицинская помощь в медорганизациях ДНР оказывается без учета клинических рекомендаций.

Также прописываются нюансы финансового обеспечения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Минздрав России вправе установить особенности проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы), в том числе порядок оформления и форму медицинских заключений.

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