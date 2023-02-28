Как в ДНР будет проходить интеграция в российское образовательное пространство

Уровни высшего образования, установленные в ДНР до дня ее принятия в РФ, приравниваются к аналогичным российским уровням. Фото: СПб ГУ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №19 от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей…». Документ направлен на интеграцию сфер образования и науки ДНР в образовательное пространство и систему научной деятельности России.

Сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти ДНР Наталья Никонорова рассказала о некоторых положениях закона.

- До 31 декабря 2023 года названия и правоустанавливающие документы наших образовательных организаций должны быть приведены в соответствие с российскими нормами. В России признаются образование, образовательно-квалификационные уровни, ученые степени и ученые звания, полученные в ДНР и Украине гражданами, постоянно проживавшими на территории ДНР на день принятия Республики в состав РФ, - сообщила Никонорова.

Сенатор также подчеркнула, что абитуриенты, которые будут поступать в вузы ДНР в 2023, 2024, 2025, 2026 годах, смогут выбирать между сдачей ЕГЭ и сдачей вступительных испытаний, проводимых самим вузом. Будут предоставлены дополнительные баллы победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады школьников, членам сборных команд Украины, участвовавшим в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

В магистратуру, аспирантуру, ординатуру, ассистентуру будут принимать по результатам вступительных испытаний. Все студенты, которые учились на бюджете, продолжат обучение за счет средств бюджета России.

- Демобилизованные учащиеся средних профессиональных заведений и студенты вузов, до призыва обучавшиеся платно, могут перейти на бесплатную форму обучения, - сообщила Наталья Никонорова.

Школьники в 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 учебных годах вправе по своему выбору пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Все образовательные организации должны до 1 января 2026 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями 273 Федерального закона «Об образовании». Сейчас вузы осуществляют образовательную деятельность по временным лицензиям и аккредитации. До 1 января 2026 года необходимо получить бессрочную лицензию.

Иностранные организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту нахождения своих филиалов на территориях новых субъектов РФ, прекращают ее не позднее 1 июля 2023 года.

Уровни высшего образования в ДНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, установленные в Республике до дня ее принятия в РФ, приравниваются к аналогичным уровням. Такая же ситуация и по аспирантуре и ординатуре.

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