По каким правилам в ДНР будут рассчитывать больничные, декретные и регрессные выплаты

Больничный листок может быть в форме документа на бумажном носителе или электронного документа Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 марта для жителей ДНР вводятся российские правила выплат больничных, декретных, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями (регрессом). Право на это дает Федеральный закон № 20-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»

Женщины, которые находятся в декрете на 1 марта, будут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его размер установлен Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В случае, если размер нового пособия окажется меньше уже назначенного, оно будет выплачиваться в прежнем размере.

КАК РАССЧИТАЮТ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК

В РФ для расчета больничного листа используется средний заработок за два года. Для новых регионов исчисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет производиться из среднего дневного заработка за период не ранее 30 сентября 2022 года.

В 2023 году он будет определяться путем деления суммы начисленного заработка с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня, а в 2024 году - путем деления заработка с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней. Предельный дневной заработок для первого периода не может превышать 2736,99 руб., а для второго – 4039,73 руб.

Страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием также будут назначаться с учетом заработка за период не ранее чем с 30 сентября 2022 года.

Жителям ДНР сохранят прежние выплаты по регрессу, если они окажутся выше, чем исчисленные по российским нормам. Они будут действовать до периода, на который были установлены.

Выданные в Республике документы, подтверждающие утрату профессиональной трудоспособности (например, справки медкомиссии) без срока действия — будут действовать до 1 января 2026 года. Со сроком действия, истекающим с 25 февраля 2022 года до 1 января 2024 года, — до 1 января 2024 года.

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам страховым случаям, наступившим в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года, назначаются и выплачиваются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, размещенного в информационной системе Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

В случаях, когда житель не может подтвердить периоды работы для начисления пособия, они могут быть установлены на основании решения специальной межведомственной комиссии по заявлению гражданина.

Перевод на русский язык документов, составленных на украинском языке, не требуется. Если же заработок или размеры уже назначенных пособий указаны в гривнах, их размер будет пересчитан в рубли по официальному курсу Банка России на 30 сентября 2022 года.

В дальнейшем размер обеспечения по страхованию, предполагается индексировать.

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Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру +7-800-1-00000-1.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой.

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