Что изменится для жителей ДНР льготных категорий с 1 марта

Меры социальной поддержки распространяются и на военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Фото: МинТСП ДНР

С 1 марта жители ДНР льготных категорий будут получать социальные пособия в соответствии с российскими стандартами. Право на это дает Федеральный закон №18-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СОХРАНЯТ, ЕСЛИ ОНИ ВЫШЕ, ЧЕМ В РОССИИ

- С 1 марта жители Республики, постоянно проживавшие в ДНР на момент ее воссоединения с Россией, получают право на те же социальные гарантии, что и жители других регионов Российской Федерации, - прокомментировала председатель Комитета Народного Совета ДНР по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлия Крюкова. – При этом за ДНР закреплено право сохранить меры соцподдержки, которые предусмотрены республиканским законодательством, но отсутствуют в российском, а также сохранить размер пособий, если он выше, чем в Российской Федерации. Кроме того, до 1 января 2025 года государственная социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми будет назначаться даже при отсутствии трудовых доходов у трудоспособного члена семьи.

В соответствии с законом меры социальной защиты (поддержки) будут предоставляться ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий (в том числе из числа военнослужащих Вооруженных Сил ДНР, воинских формирований и органов ДНР), Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий («чернобыльцам»), и другим категориям граждан.

Депутат Народного Совета отметила, что меры социальной поддержки распространяются на граждан из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы, членам семей военнослужащих, погибших (умерших), объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими.

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина обратила внимание на ряд важных моментов для жителей, имеющих инвалидность.

- Документы, составленные на украинском языке, принимаются без перевода на русский язык. Документы в связи с установлением инвалидности (справки МСЭК для инвалидов, заключения ВКК для детей-инвалидов), которые выданы гражданину на территории ДНР до 1 марта 2023 года со сроком действия «бессрочно», действуют до 1 января 2026 года, - сказала Толстыкина.

В то же время подобные документы, срок действия которых истекает в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2024 года, действуют до 1 января 2024 года.

С 1 марта 2023 года очередная медико-социальная экспертиза в соответствии с законодательством Российской Федерации проводится:

- по истечении срока действия документов, подтверждающих инвалидность;

- в связи с изменением состояния здоровья;

- в случае замены документов, подтверждающих инвалидность, срок действия которых указан как «бессрочно»;

- в случае утраты документов, подтверждающих инвалидность.

- Замена документов в связи с установлением инвалидности, выданных до 1 марта 2023 года, на документы, подтверждающие инвалидность в соответствии с законодательством РФ, будет осуществляться до 1 января 2026 года, - отметила вице-премьер.

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ДЕНЬГИ И ОКАЗЫВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Гражданам, имеющим право на ежемесячную денежную выплату и (или) набор социальных услуг, в 2023 году будет предоставляться только ежемесячная денежная выплата без удержания из ее размера стоимости набора социальных услуг. Предоставление набора социальных услуг станет возможным с 1 января 2024 года при условии подачи гражданином до 1 октября 2023 года соответствующего заявления. До 2024 года такие услуги будут предоставляться в соответствии с законодательством новых субъектов Федерации.

Также законом устанавливается порядок определения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. На 2023 год в ДНР будет использован коэффициент региональной дифференциации в размере 0,78. С 2024 года - в размере 0,94.

БУДЬ В КУРСЕ

Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру +7-800-1-00000-1.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой.

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