Как жителям ДНР перейти на российскую пенсию

Пенсионеры, которые подадут заявление до 29 февраля 2024 года. будут получать российскую пенсию с 1 марта 2023 года. Фото: МинТСП ДНР

С 1 марта жители Донецкой Народной Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству. Право на это дает Федеральный закон №17-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Подать заявление на пересмотр пенсии могут только жители ДНР, имеющие паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике по состоянию на 30 сентября 2022 года. А также те, кто выехал в Россию, но до этого постоянно проживал в Республике в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и имеет отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства.

Факт регистрации на территории Республики может быть подтвержден отметкой о регистрации в паспорте гражданина РФ или в паспорте гражданина ДНР, при отсутствии регистрации в паспорте гражданина РФ.

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

В отделении Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ по ДНР проинформировали о порядке пересмотра пенсий. Для этого следует обратиться в клиентскую службу Соцфонда по месту жительства. По понятным причинам всех сразу принять не смогут. Поэтому установлена предварительная запись по телефонам горячих линий. Узнать их можно на сайте отделения Соцфонда РФ по ДНР - vk.com/sfr_dnr или ok.ru/sfr.dnr

Начальник управления организации работы клиентских служб отделения Социального фонда РФ по ДНР Ольга Вдовиченко рассказала об особенностях пенсионного граждан.

- Перерасчет пенсионных выплат, установленных по законодательству ДНР, на российские происходит при возникновении права на пенсию по законам РФ, - сообщила Вдовиченко.

Она обратила внимание, что в 2023 году в РФ право выхода на пенсию по старости возникает у женщин в 58 лет, а у мужчин – в 63 года.

Закон устанавливает, что процесс перехода в новых регионах к общероссийским параметрам пенсионного возраста продлится до 31 декабря 2027 года. В России с 2019 года возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается. В 2028 году он составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

- Перерасчет производится на основании уже имеющихся сведений у органа, который занимается назначением пенсий, а также дополнительных сведений, - отметила Вдовиченко.

Жители ДНР вместе с заявлением установленной формы (оно заполняется в присутствии специалиста клиентской службы) вправе подать дополнительные документы о трудовой деятельности. Для зачета неучтенного стажа потребуется трудовая книжка (при наличии). Кроме этого, предусматривается, что граждане смогут подтвердить стаж и размер зарплаты документами от работодателей или госорганов. Перевод документов на русский язык не требуется.

Если же таких документов нет, стаж и размер дохода будут определять специальные межведомственные комиссии. Обратиться к ним можно через клиентскую службу.

УСПЕТЬ ЗА ОДИН ГОД

При обращении в Соцфонд с заявлением в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года пенсию пересчитают с 1 марта 2023 года. Если же пенсионер обратится после 29 февраля 2024 года, то пенсию ему пересчитают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.

В случае, когда после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату. Размер пенсии и доплаты подлежит индексации.

За жителями сохраняется право на назначение республиканской пенсии. При этом стоит учесть, что возраст выхода на пенсию по законам ДНР тоже постепенно вырастет. До вхождения в состав России пенсионный возраст в Республике составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

- В течение пяти лет будет проводиться переход, увеличиваться возраст выхода на пенсию. Все параметры установлены, сейчас находятся на согласовании и в ближайшее время будут приняты, - сообщил и.о. министра труда и социальной политики ДНР Денис Стрельченко.

В целом закон определяет особенности установления, пересмотра и выплаты пенсий и иных выплат, особенности исчисления размера пенсии, порядок исчисления и подтверждения трудового стажа и размера заработной платы. Отдельные статьи закона касаются регистрации граждан в системе персонифицированного учета и предоставления сведений для этого.

БУДЬ В КУРСЕ

Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру +7-800-1-00000-1.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой.

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