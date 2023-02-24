Материнский капитал в ДНР 2023: размер, кто может оформить и какие документы нужны

Жители Республики рады, что могут оформить и реализовать материнский капитал в ДНР, никуда для этого не выезжая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь материнский капитал в ДНР могут оформить еще больше семей.

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года.

- Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России, - сказал президент Путин. - Напомним, такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя.

Соцфонд России тут же озвучил пояснения. В ведомстве отметили, что семьи смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка.

- Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев, - уточнили в Соцфонде.

Например, при рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка; при рождении второго или третьего ребенка после 2007 года можно оформить маткапитал на второго или последующих детей.

- У нас с мужем в 2020 году уже было российское гражданство, оформили его по упрощенной схеме для жителей Донецкой Народной Республики, - говорит дончанка Ирина Фомина. – Осенью родилась дочь. Так как мы уже были гражданами России, с оформлением материнского капитала на первого ребенка трудностей не возникло, правда для оформления пришлось ехать в Ростовскую область. Теперь материнский капитал смогут оформить все наши жители, невзирая на то, были они гражданами России на момент рождения ребенка или нет, и выезжать никуда не нужно.

Рады распространению программы на жителей новых региона и те семьи, вторые и последующие дети в которых родились после 2007 года, причем не имеет значения – сколько лет старшим детям.

- Старшего сына родила в 1997 году, а дочери этом году исполнится 15 – родилась в 2008 году, - говорит макеевчанка Виктория Шутова. - Очень обрадовались, когда узнали, что можем оформить материнский капитал и вложить деньги в обучение или в покупку жилья в ипотеку.

- Выражаю искреннюю признательность и благодарность Президенту за такую поддержку наших семей с детьми. Ранее мамы из Донецкой Народной Республики сталкивались с серьезными трудностями при реализации маткапитала, - говорит депутат Народного Совета Анастасия Селиванова. - Во-первых, реализовать сертификат на маткапитал на территории ДНР они не могли. Во-вторых, для реализации маткапитала нужна была регистрация за пределами Республики, на территории «большой России». И наши мамы вынуждены были правдами и неправдами «оформлять» себе и детям регистрацию.

Первыми обладательницами документа, оформленного непосредственно на территории Республики, стали жительницы Володарского и Тельмановского районов

Размер материнского капитала в ДНР в 2023 году:

- на первого ребенка (при рождении после 01.01.2020 года) и на второго ребенка (при рождении до 01.01.2020 года) — 586,9 тыс. рублей;

- на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка - 188,6 тыс. рублей;

- на второго ребенка, рожденного после 2020 года — 775,6 тыс. рублей.

(Размер материнского капитала ежегодно индексируется по уровню инфляции)

На что можно потратить материнский капитал в ДНР?

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Какие документы нужны и как оформить материнский капитал в ДНР?

Подать документы можно через Госуслуги, лично в отделении Соцфонда России (ведомство, которое объединяет в себе Фонд пенсионного и социального страхования) или в Многофункциональном центре.

Необходимые документы:

- Паспорт гражданина Российской Федерации заявителя;

- Свидетельство о рождении ребёнка;

- Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка;

- Документ, подтверждающий вашу опеку над ребёнком (если вы опекун)

- Документы, подтверждающие особые обстоятельства (если они нужны в вашем случае, например, когда маткапитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей)

Если подаёте документы через Госуслуги, понадобится только вписать данные документов в электронное заявление или проверить предзаполненные сведения. При личной подаче в отделение Соцфонда или в многофункциональный центр возьмите оригиналы документов с собой на приём.

Если уже получали материнский капитал на одного ребенка, а потом появился еще один, новый сертификат не выдадут. Увеличится сумма ранее выданного сертификата - это произойдёт автоматически, подавать заявления и документы не нужно. Если сумма не увеличилась, обратитесь в отделение Соцфонда.

У сертификата нет срока годности, использовать его можно в любое время

Адреса отделений Соцфонда России по Донецкой Народной Республике – по ссылке - https://sfr.gov.ru/branches/doneck/info/~0/8251 (прием ведется по предварительной записи).

Справка

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось) либо родился или был усыновлен первый ребенок, начиная с 1 января 2020 года.

По словам заместителя председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, уже более 14 тысячам семей из новых регионов был предоставлен данный вид выплат.

Первыми обладательницами документа, оформленного непосредственно на территории Республики, стали жительницы Володарского и Тельмановского районов.

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