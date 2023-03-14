Денис Пушилин о теракте в центре Донецка 14 марта 2022 года: Противник действовал с особым цинизмом

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики Дениса Пушилина

ИСКОРЕНИТЬ НЕОФАШИЗМ

14 марта для дончан стало траурным днем. В прошлом году в этот день прямо на улицах Артема, Университетской и бульваре Пушкина в результате ракетного удара по Донецку погибли 22 мирных жителя, еще 33 – были ранены.

- Год назад в этот день противник действовал с особым цинизмом, выпустив «Точку-У» с кассетной боеголовкой по центру столицы Республики в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно. В память навсегда врезались жуткие кадры с места трагедии: крики о помощи и стоны раненых, ошеломленный и разбитый горем Донецк. Украина воюет с мирными жителями Донбасса, а у нас особая миссия - уничтожить неофашизм, сделать так, чтобы он был искоренен навсегда, - сказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Тогда основной удар пришелся по Университетской - одной из самых оживленных улиц в городе. Жертвами трагедии стали пенсионеры, стоявшие в очереди в банк, пассажиры автобуса и легковых автомобилей. Кадры убитых горем людей, потерявших близких, и разбросанных по земле купюр украинской гривны, облетели весь мир.

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики Дениса Пушилина

ТЕРАКТ ПРОТИВ ЖЕН И МАТЕРЕЙ ВОЕННЫХ

В интервью «КП» одна из пострадавших Валентина Орлова, находясь в палате клиники Института неотложной и восстановительной хирургии, рассказала, что теракт был направлен против жен и матерей военных ДНР. Ближе к полудню 14 марта жены, подруги и матери военнослужащих, которые хотели узнать об их судьбе, пришли к Дому Правительства в Донецке. Их обманом позвали украинские информационные провокаторы через Телеграм. Накануне в этом мессенджере был создан канал от лица якобы сообщества солдатских матерей Донбасса.

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

- Я очень хотела узнать о судьбе своего супруга, который освобождает Донбасс от украинских оккупантов, - рассказывала девушка. - Теракт был направлен на мирных жителей столицы Республики, на жен и матерей военнослужащих ДНР. Тема собрания у Дома Правительства в полдень 14 марта в чате Телеграм-канала якобы Союза Матерей Донбасса обсуждалась накануне несколько дней.

Также пострадавшая сообщила, что до обострения ситуации на Донбассе ее муж служил в Джанкое, что на севере Крыма.

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

- На Международный женский день по Вайберу с какого-то украинского номера мне пришло СМС: «Жив. С 8 марта!». Я неоднократно безуспешно звонила по этому номеру. К слову, такое ж поздравление с одного и того же номера получали и другие жены военнослужащих. В чате нас это и встревожило, - рассказала дончанка.

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

«КП» сообщала, что 14 марта военнослужащие противоракетной обороны ДНР сбили над Донецком злополучную тактическую ракету «Точка-У», однако при этом часть поражающих элементов упала в радиусе полукилометра в центре Донецка.

Заместитель начальника Управления Народной Милиции ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал журналистам, что, если бы «Точку-У» не удалось сбить, то жертв могло быть в десятки раз больше. При падении на город сработала только одна кассета из пятидесяти возможных.

14 марта 2022 года стало черной страницей в истории Донбасса. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики Дениса Пушилина

В ракетном ударе по Донецку Генеральная прокуратура ДНР обвинила украинских генералов Александра Павлюка, Вячеслава Горбылева и полковника Федора Ярошевича. В отношении их и военнослужащих, непосредственно производивших обстрел, надзорное ведомство возбудило уголовное дело о совершении террористического акта и ведении агрессивной войны.

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