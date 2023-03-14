ВСУ за сутки двадцать семь раз обстреляли ДНР: Два мирных жителя погибли, еще тринадцать – ранены

Под огнем оказались восемь городов и сел Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 125 снарядов и ракет.

- Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: Широкая Балка, Ясиноватский район, Ясиноватая, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Волноваха, Ольгинка, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

В результате украинской агрессии в Волновахе два мирных жителя погибли, еще тринадцать в Донецке, Волновахе и Ольгинке – ранены.

- Ранения различной степени тяжести получили гражданские в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также ранее освобожденных Волновахе и Ольгинке, - добавили в СЦКК.

Повреждены одиннадцать домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА.

На горловском - 5 обстрелов из артиллерии 152 мм.

На ясиноватском - 3 обстрела из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО).

И на волновахском - 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки украинская армия и вооруженные формирования националистов пятнадцать раз открывали огонь по территории Республики. Под огнем украинских боевиков находились три населенных пункта.

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