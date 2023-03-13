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НовостиПолитика13 марта 2023 6:34

ВФУ за сутки 15 раз открыли огонь по ДНР, ранена мирная жительница

Под огнем украинских боевиков оказались три населенных пункта Республики
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают уничтожать дома мирных жителей ДНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики продолжают уничтожать дома мирных жителей ДНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 64 боеприпасов, обстреляв три населенных пункта — Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Калининском районе Донецка. Повреждены 15 домостроений в Киевском, Куйбышевском, Калининском, Ленинском и Петровском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что вчера массированной атаке подвергся населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Украинские боевики открыли огонь по автостанции в час пик. В результате погибли три мирных жителя, среди которых был подросток, 15 человек получили ранения. Следственный комитет проанализирует факт обстрела и установит круг лиц, причастных к преступлению.

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