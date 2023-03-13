ВФУ за сутки 15 раз открыли огонь по ДНР, ранена мирная жительница

Украинские боевики продолжают уничтожать дома мирных жителей ДНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 64 боеприпасов, обстреляв три населенных пункта — Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Калининском районе Донецка. Повреждены 15 домостроений в Киевском, Куйбышевском, Калининском, Ленинском и Петровском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что вчера массированной атаке подвергся населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Украинские боевики открыли огонь по автостанции в час пик. В результате погибли три мирных жителя, среди которых был подросток, 15 человек получили ранения. Следственный комитет проанализирует факт обстрела и установит круг лиц, причастных к преступлению.

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