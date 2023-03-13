Последствия ракетного удара по Волновахе: погибла женщина с племянницей, еще трое жителей получили ранения

В Волновахе на месте обстрела работают сотрудники Следственного комитета РФ. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Сегодня, 13 марта, Волноваха в очередной раз попала под ракетный удар. Одна из ракет упала возле Первого республиканского супермаркета. Погибли жительница Никольского Валерия Коваль и ее племянница Даниила. У Валерии остались дети. Еще трое жителей получили ранения.

- Был перехват ПВО, часть боеприпасов перехватили, а один прилетел во двор «Первого республиканского супермаркета». Погибли две посетительницы, они были на улице, — рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. - Пострадали две продавщицы, они госпитализированы.

Последствия обстрела Волновахи. Фото: ДНР Онлайн

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинская армия нанесла удар по городу около 15:10 с применением реактивных систем залпового огня. Выпущено три снаряда, предположительно, со стороны населенного пункта Богатырь.

Также в в СЦКК сообщили, что в результате удара по улице Шевченко, 55 погибли женщина 1989 года рождения и девушка 2004 года рождения, ранены женщины 1988, 1961 г.р. и мужчина 1977 г.р.

- Сколько ж эти сволочи будут нас убивать! Господи, милости твоей просим, защити и помилуй нас грешных, чтобы сгинули супостаты с нашей земли! Такое горе! Не передать словами, - написала Марина Снег.

Последствия обстрела Волновахи. Фото: ДНР Онлайн

За последние восемь дней это третий удар ракетами по мирным жителям Волновахи. 9 марта в результате обстрела ВСУ ракетами HIMARS по автотранспортному предприятию были повреждены восемнадцать автобусов из двадцати. Погиб слесарь АТП, еще один работник получил ранения.

5 марта украинские боевики также нанесли удар по городу из РСЗО HIMARS. Сделали это в 10.20 утра. Две ракеты упали в полусотне метров от волновахского Дома культуры имени Владимира Жоги. В тот момент там проходило памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели Героя РФ и Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. В зале было полно детей.

- Разбомбили полностью здание бывшей прачечной, дома быта рядом с ДК. Нас всех быстро эвакуировали, - рассказал глава района Константин Зинченко.

Тогда лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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