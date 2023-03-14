ВСУ обстреляли из «натовской» артиллерии один из рынков в Донецке

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские боевики обстреляли рынок в Петровском районе Донецка. На территории местных торговых рядов был зафиксирован прилет 155-мм снаряда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК ДНР, сегодня Петровский район Донецка уже подвергался обстрелу. Впервые с начала суток противник открыл по нему огонь в 12:40. Со стороны Красногоровки в направлении этой части города были выпущены 4 снаряда калибром 122 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мирных жителей Кировского района Донецка получили ранения при обстреле. В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке Абакумова сегодня днем получил ранения мужчина 1937 года рождения. Чуть позже стало известно еще об одной раненой мирной жительнице Кировского района - женщине 1941 года рождения.

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