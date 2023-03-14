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НовостиПолитика14 марта 2023 11:59

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка

Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с БПЛА
Виктория ПОДАРОВА
Мирные жители ДНР продолжают страдать от обстрелов украинских боевиков (архивное фото)

Мирные жители ДНР продолжают страдать от обстрелов украинских боевиков (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Двое мирных жителей Кировского района Донецка получили ранения в результате обстрела. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в пос. Абакумова сегодня днем получил ранения мужчина 1937 года рождения, — отметил мэр.

Кулемзин добавил, что по уточненным данным, стало известно ещё об одной раненой мирной жительнице Кировского района – женщине 1941 года рождения.

Тем временем украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Красный Луч в ЛНР. В результате обстрела с применением реактивной системы залпового огня HIMARS повреждено здание недействующего профилактория шахты и детского лагеря «Юбилейный». Всего но населенному пункту было выпущено шесть ракет.

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