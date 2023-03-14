ВФУ обстреляли Красный Луч в ЛНР, повреждено здание детского лагеря

Украинские боевики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру ДНР и ЛНР. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Красный Луч в Луганской Народной Республике. В результате обстрела с применением реактивной системы залпового огня HIMARS было повреждено несколько зданий, в том числе здание детского лагеря. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела в районе населенного Красный Луч с применением РСЗО HIMARS получили повреждения здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детского лагеря «Юбилейный». Противником было выпущено 6 ракет типа M31 GMLRS, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки ВФУ 27 раз обстреляли территорию ДНР. Погибло трое мирных жителей, 13 человек получили ранения. Повреждено 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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