В Волновахе под обстрел ВСУ попала территория супермаркета, погибли две посетительницы

Раненых госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Число мирных жителей, погибших сегодня в Волновахе из-за ракетного обстрела ВСУ, возросло до двух человек. Погибшие - молодые девушки, которые на момент обстрела находились во дворе «Первого республиканского супермаркета», куда приземлился один из украинских снарядов. Об этом сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Уточняется также, что были ранены две сотрудницы магазина.

- Пострадали две продавщицы, а две посетительницы, что на улице были - погибли, - заявил Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Волноваху из РСЗО. По данным СЦКК ДНР, украинская армия открыла огонь по городу в 15:10 со стороны населенного пункта Богатырь, откуда выпустила три снаряда. Как заявили в администрации Волновахского района, над городом сработало ПВО. Часть выпущенных противником боеприпасов удалось сбить, однако один все же сумел приземлиться на территории Волновахи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка

Они получили легкие ранения (подробнее)