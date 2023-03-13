Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка

ВФУ вновь нанесли удар по мирным кварталам Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, а также повреждено остекление школы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района в школе № 58 по пр. Партизанскому легко ранены 2 человека. Данные уточняются. По информации очевидцев, повреждено остекление в школе № 58, — рассказал мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что мирным жителям не стоит покидать укрытия без острой необходимости.

Напомним, что за сутки украинские боевики 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем ВФУ оказались Макеевка, Донецк и Ясиноватая. Ранение получила одна мирная жительница в Калининском районе Донецка. Повреждено 15 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Всего по Республике было выпущено порядка 65 боеприпасов.

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