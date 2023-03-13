ВСУ атаковали Волноваху из РСЗО, есть жертвы

Украинская армия выпустила по городу три снаряда. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Два человека погибли и еще двое ранены в Волновахе вследствие обстрела, произведенного со стороны ВСУ. Об этом сообщил ДАН глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Он уточнил, что один из снарядов приземлился на территорию супермаркета.

- Было попадание во двор «Первого республиканского супермаркета»: два – «двухсотых», два – «трехсотых». Это мирные жители, погибли две молодые девушки, - проинформировал он.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

По словам Зинченко, над городом сработало ПВО. Часть выпущенных противником боеприпасов удалось сбить, однако один все же поразил город.

- Был перехват, часть боеприпасов перехватили, а есть один прилет во двор супермаркета. Пострадали две продавщицы, а две посетительницы, что на улице были – погибли, - отметил он.

По данным СЦКК ДНР, украинская армия открыла огонь по городу в 15:10 из реактивных систем залпового огня. Со стороны населенного пункта Богатырь были выпущены три снаряда.

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