ВСУ атаковали Волноваху ракетами HIMARS: Уничтожено почти 20 автобусов, погиб работник автопарка, еще один ранен

Последствия обстрела АТП в Волновахе. Фото: ТГ/ЧП Донецк

Пассажирское сообщение полностью парализовано в Волновахском районе из-за утреннего обстрела ВСУ ракетами HIMARS. В автотранспортном предприятии повреждены восемнадцать автобусов из двадцати. Погиб слесарь АТП, еще один работник получил ранения.

- Сегодня должно было выехать двенадцать автобусов. Есть те, которые подлежат восстановлению, большая часть уничтожена — 95% уничтожено, — сообщил ДАН начальник колонны автотранспортного предприятия «Авто-Экспресс» Евгений.

Последствия обстрела АТП в Волновахе. Фото: ДНР Онлайн

Он добавил, что всего у предприятия на балансе было 20 машин, из них 18 повреждены обстрелом. Эти автобусы обеспечивали пригородное и междугороднее пассажирское сообщение. Из-за обстрела движение во всем Волновахском районе нарушено.

Также в результате обстрела погиб слесарь АТП, 1958 года рождения. Еще один работник получил ренения.

Последствия обстрела АТП в Волновахе. Фото: ДНР Онлайн

Боевики Киева рано утром атаковали Волноваху из американской установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в пять часов утра враг выпустил по городу шесть ракет. По предварительным данным, огонь велся из района Селидово.

Последствия обстрела АТП в Волновахе. Фото: ДНР Онлайн

Напомним, что буквально четыре дня назад, 5 марта, украинские боевики также нанесли удар по городу из РСЗО HIMARS. Сделали это в 10.20 утра. Две ракеты упали в полусотне метров от волновахского Дома культуры имени Владимира Жоги. В тот момент там проходило памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели Героя РФ и Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. В зале было полно детей.

Последствия обстрела АТП в Волновахе. Фото: ДНР Онлайн

- Разбомбили полностью здание бывшей прачечной, дома быта рядом с ДК. Нас всех быстро эвакуировали, - рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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