ВСУ обстреляли территорию «Детского социального центра» в Пролетарском районе Донецка

Дети и педагоги эвакуированы в убежище. Фото: Телеграм донецкого градоначальника

8 марта украинские боевики нанесли удар по тыловому Пролетарскому району Донецка.

Дети и педагоги эвакуированы в убежище. Фото: Телеграм донецкого градоначальника

- Вражеские снаряды прилетели на территорию «Детского социального центра», в котором в этот момент находилось 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Дети и педагоги эвакуированы в убежище. Фото: Телеграм донецкого градоначальника

Дети и педагоги были вовремя эвакуированы в убежище.

В Пролетарском районе также пострадали два дома частного сектора на улицах Трехгорной и Земнухова.

Дети и педагоги эвакуированы в убежище. Фото: Телеграм донецкого градоначальника

По данным СЦКК ДНР, с 08:30 до 14:00 8 марта Донецк пять раз подвергался обстрелу со стороны украинской армии и вооруженных формирований националистов.

По Киевскому, Куйбышевскому и Пролетарскому районам города боевики выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) и 12 ракет из реактивной системы залпового огня. Есть пострадавшие.

Дети и педагоги эвакуированы в убежище. Фото: Телеграм донецкого градоначальника

- В Пролетарском районе по улице Земнухова ранен парень-подросток 2009 г.р. и мужчина 1981 г.р. В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 г.р., - проинформировал донецкий градоначальник.

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