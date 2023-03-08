Почему в ДНР продолжают дорожать лекарства: причины и мнения экспертов

Поиск нужного лекарства в аптеках - сложная задача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый поход в аптеку для жители Донецкой Народной Республики может обернуться сюрпризом и, как правило, неприятным. Нужное лекарство подорожало или его просто не завезли, причем в аптеки различных торговых сетей.

У производителей есть опасения

Ведущие фармацевтические дистрибьюторы и заводы не хотят напрямую сотрудничать с аптеками в ДНР, рассказал в интервью «Донецкому агентству новостей» директор по логистике одной из крупнейших в регионе аптечных сетей Антон Свистун.

- С нашими дистрибьюторами и сетями не работают топ-10 крупных национальных дистрибьюторов России, не работают заводы потому, что есть определенные опасения санкций, — считает Антон Свистун.

Кроме того, по его словам, многие лекарственные препараты поступают через фирмы-посредники, причем их может быть несколько, и каждая делает свою наценку.

- Лекарства могут дорожать от нескольких процентов до нескольких десятков процентов, — отметил Антон Свистун.

Сейчас в ДНР насчитывается более пятисот аптек и аптечных пунктов, новые торговые точки открыты в Волновахе, Мариуполе и других освобожденных городах. Ассортимент лекарств и медицинских изделий достаточной широк, но далеко не полон и цены, как говорится, кусаются.

У заводов – проблемы с сырьем

На еще одного виновника высоких цен на лекарства внимание донецкой «Комсомолки» обратила заведующая одной из аптек Киевского района Донецка Татьяна (фамилию по ее просьбе не называем).

- Самое главное в лекарственном препарате – это действующее фармакологически активное вещество, так называемая «субстанция». Большинство видов субстанций российские предприятия получали из-за рубежа. А теперь, после многочисленных санкций, бойкотов, торговых блокад - с этим проблема. А произвести субстанцию – дорого, долго, сложно, а потом лицензирование нужно проходить, проверку на безопасность и массу других процедур. Так что проблемы с наличием лекарств и высокими ценами не удивляют.

Кроме того, обрыв связей с украинскими производителями привел к тому, что некоторых привычных лекарств у нас не найти. Также сложнее стало с лечебной косметикой, и она подорожала очень значительно.

- Так каким образом пациентам получить необходимое лекарство?

- Часть аптек предоставляют услугу заказа лекарственного препарата. Нужно заказывать заранее и изыскивать в семейном бюджете нужные суммы. Кроме того, проконсультируйтесь с лечащим врачом: может, у препарата есть хороший аналог или дженерик? (Дженерик - это воспроизведенный лекарственный препарат, копия изделия, на которое у фирмы-разработчика закончилась лицензия. Такое лекарство можно законно выпускать под другим названием – Ред.). У аналога будет другое действующее вещество, но это может быть и не критично. Нужно разбираться в каждом конкретном случае.

- В интернете целые списки дженериков публикуют…

- Здесь нужна определённая осторожность. Есть множество препаратов с долгой историей, которые продаются под разными торговыми названиями, но субстанция для них доступна и разницы большой нет. Могут дозировки отличаться, присутствовать другие вспомогательные вещества. Покупайте подешевле не задумываясь. Но есть и такие лекарства, особенно для борьбы с тяжелыми заболеваниями, заменять которые либо вообще нельзя, либо делать это нужно только под тщательным контролем врача. Дженерик может дать дополнительные побочные эффекты или увеличить частоту имеющихся. Так что, если возможность, лучше заказать и приобрести оригинальный препарат.

Подделки – больная тема

- Но иногда и препарат, производящийся в России, вдруг исчезает. А потом появляется на прилавках вновь. Что происходит?

- На нашем профессиональном сленге это называется «ушел за реестр». Лекарство есть, субстанция для него есть, но закончилась лицензия. Через некоторое время происходит перерегистрация и препарат снова лежит на прилавках.

Кроме того, бывают моменты ажиотажного спроса, например, на противовирусные во время эпидемии ОРВИ. Тогда их просто раскупают быстрее, чем успевают завозить.

- Нужно ли спрашивать совета в аптеке?

- Если есть рецепт врача – все покупайте строго по рецепту. Если речь идет о простом случае, конечно, на ваш вопрос ответят и в аптеке компетентно. Но совет провизора или фармацевта консультацию врача не заменяет.

- Что вы можете рассказать о проблеме подделок?

- О, это очень больная тема. Я так скажу, если вы называете фармацевту препарат от конкретного производятся, а он или она, глядя в сторону, говорит: «А может попробовать другой с таким же действием?», это может означать, что на конкретную партию лекарства в данной аптеке есть жалобы покупателей. Да, подделок много. Ни громкое имя производителя, ни хорошо знакомое название не дает гарантию. Смотрите на упаковку и на эффект: если цвета расплылись или приобрели другой оттенок, в целом вид неряшливый – в этой аптеке этот препарат не покупайте. И, конечно, если вдруг помогать лекарство перестало, идите и жалуйтесь врачу. В крайнем случае сами аналог подберите. И лучше держаться одной торговой марки конкретного завода, чтобы сразу заметить неладное, если нарветесь на подделку.

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