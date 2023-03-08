В результате дневного обстрела Донецка есть пострадавшие

Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате дневного обстрела Донецка пострадали несколько людей. Среди них - 13-летний подросток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в Пролетарском районе по улице Земнухова был ранен парень 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения.

Тем временем в Киевском районе Донецка пострадала местная жительница.

- В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 года рождения, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, с начала суток по этим двум районам города противник выпустил 25 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. На данный момент известно о возгорании двух частных домов в поселке Гладковка, еще два частных дома пострадали в Пролетарке.

Сообщается также, что под обстрел украинских боевиков сегодня попал Куйбышевский район.

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