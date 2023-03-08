ВСУ обстреляли из РСЗО два района в Донецке, горят дома

В Киевском районе произошло возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В поселке Гладковка зафиксировано сильное возгорание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК, обстрел района велся противником со стороны населенного пункта Ласточкино, откуда в 12:48 были выпущены 10 ракет из РСЗО.

Чуть позже вражескому удару подвергся также тыловой Пролетарский район Донецка, по которому из Орловки были выпущены 2 ракеты из реактивной системы залпового огня.

По словам Кулемзина, в результате обстрелов на территории города были зафиксированы разрушения.

- В Киевском районе - возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова. В Пролетарском районе также пострадали два дома частного сектора по улицам Трехгорной и Земнухова, - проинформировал мэр.

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