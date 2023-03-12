ВСУ обстреляли автостанцию «Алчевск АС-1» в Перевальске: трое мирных жителей погибли, девять - ранены

Осколками посекло рейсовый автобус, который ехал на Кипучую. Фото: ТГ/Марочко

Сегодня, 12 марта, киевские силовики обстреляли автостанцию «Алчевск АС-1» в Перевальске, погибли три мирных жителя, еще девять, включая детей, пострадали. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Киевские силовики сегодня в 13:10 выпустили по городу ракету реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, - говорится в сообщении.

Глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов рассказал, что повреждения получили ближайшие к месту падения ракеты жилые дома, две автозаправочные станции, а также гражданские автомобили.

- Это очень оживленный перекресток, район автовокзала. Били шрапнелью, которая направлена исключительно на живую силу, то есть на обычных людей. Здесь нет никаких военных частей, никаких военных машин, - заявил Михайлов.

Он подтвердил количество погибших и раненых. Хотя это пока предварительная информация.

- По предварительной информации, в результате обстрела трое погибших. Шесть раненых доставлены в нашу перевальскую больницу, трое из них - несовершеннолетние. И, по предварительной информации, трое самостоятельно обратились в алчевскую больницу. То есть девять раненых и трое погибших, - сказал мэр.

Также известно, что осколками посекло рейсовый автобус, который ехал на Кипучую. Количество жертв уточняется.

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