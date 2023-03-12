Стали известны последствия удара по Донецку реактивными ракетами ВСУ

Один из снарядов попал прямо возле жилого дома по улице Левобережной. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 12 марта, утром украинские боевики нанесли удар ракетами РСЗО по центру Донецка. В результате получила ранение мирная жительница, разрушены дома. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по улице Левобережной. Поступила информация о раненой женщине. Данные уточняются, - написал в своем телеграм-канале мэр.

Была снесена одна из наружных стен дома. Фото: ДНР Онлайн

Пострадал частный сектор на границе Буденновского и Калининского районов. Один из снарядов попал прямо возле жилого дома по улице Левобережной. Была снесена одна из наружных стен дома, полностью уничтожены придомовые постройки. Женщина, 1956 года рождения, получила множественные осколочные ранения, ее увезли в больницу. Пострадала хозяйская кошка, у нее ранение в глаз. Взрывной волной задеты соседние дома.

Полностью уничтожены придомовые постройки. Фото: ТГ/Кулемзин

В диспетчерской службе Калининского района сообщили ДАН, что взрывной волной нарушено остекление здания, где размещается полк патрульно-постовой службы. В Буденновском — сместило оконные блоки в доме по улице Таганрогской.

Последствия обстрела улицы Левобережной. Фото: ТГ/Кулемзин

Следователи и эксперты работают на месте ракетного обстрела. Информация продолжает обновляться.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в 09:17 было выпущено шесть реактивных снарядов со стороны Орловки. Калибр и вид вооружения уточняется.

Последствия обстрела улицы Левобережной. Фото: ТГ/Кулемзин

Напомним, что за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 60 снарядов. В Куйбышевском районе Донецка погибли 8-летний ребенок и его отец. В Старомихайловке был ранен мужчина.

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