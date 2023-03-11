В Донецке от снаряда ВСУ в свой день рождения погиб ребенок

Осколками повредило автомобиль, где находились молодой мужчина и его сын. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке от обстрела ВСУ в свой день рождения погиб ребенок. Скончавшемуся от тяжелых ранений мальчику 11 марта исполнилось восемь лет. О страшной трагедии проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что погибшего ребенка звали Никита Сафронов.

- Аллею Ангелов пополнил Сафронов Никита, который по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой День рождения. Мальчик родился 11 марта ровно 8 лет назад. Царствие небесное маленькому Ангелу! - написал он.

Аллею Ангелов пополнил Сафронов Никита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Донецка погибли два мирных жителя - отец и его 8-летний сын. Как уточнили в мэрии, тяжело раненый ребенок скончался по дороге в больницу.

- По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался. Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой устанавливаются, - проинформировал мэр.

Ранее стало известно, что во время обстрела Куйбышевского района Донецка под удар попал автомобиль по улице Югославской, погиб мужчина 1989 года рождения. Как сообщили журналистам «РИА Новости» работающие на месте криминалисты, осколками от снарядов повредило такси, где сидел молодой мужчина и его сын. Оба скончались от полученных ранений. Жена погибшего и таксист не пострадали - один из осколков лишь прошил куртку водителя.

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