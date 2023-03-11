Мальчик родился 11 марта ровно 8 лет назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По злой воле украинских карателей погибший при обстреле Донецка ребенок так и не смог отпраздновать сегодня свой День рождения. О жутких подробностях произошедшего сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что погибшего мальчика звали Никита Сафронов.

- Аллею Ангелов пополнил Сафронов Никита, который по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой День рождения. Мальчик родился 11 марта ровно 8 лет назад. Царствие небесное маленькому Ангелу! – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Донецка погибли два мирных жителя - отец и его 8-летний сын. Тяжело раненый ребенок скончался по дороге в больницу. Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой устанавливаются. Как сообщили журналистам «РИА Новости» работающие на месте криминалисты, осколками от снарядов повредило такси, где сидел молодой мужчина и его ребенок. Оба скончались от полученных ранений. Жена погибшего и таксист не пострадали - один из осколков лишь прошил куртку водителя.

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