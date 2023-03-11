При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - отец и его 7-летний сын

Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой сейчас устанавливаются. Фото: ТГ/Кулемзин

Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух человек. От тяжелых ранений скончался также 7-летний ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ребенка не успели довезти до больницы.

- По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался. Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой устанавливаются, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обстрела Куйбышевского района Донецка под удар попал автомобиль по улице Югославской, погиб мужчина 1989 года рождения. Как заявили журналистам «РИА Новости» работающие на месте криминалисты, осколками от снарядов повредило такси, где сидел молодой мужчина и его семилетний сын. Оба скончались от полученных ранений. Жена погибшего и таксист не пострадали - один из осколков лишь прошил куртку водителя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ атаковали Волноваху ракетами HIMARS: Уничтожено почти 20 автобусов, погиб работник автопарка, еще один ранен

Последствия варварского обстрела автотранспортного предприятия в Волновахе (подробнее)