В Донецке под обстрел попал гражданский автомобиль, погиб мужчина

На момент удара мужчина находился в машине. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские войска атаковали из подконтрольного им населенного пункта Нетайлово Куйбышевский район Донецка, выпустив в его направлении два снаряда натовского образца калибром 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

Тем временем в администрации Донецка сообщили о гибели мирного жителя, попавшего под этот обстрел. Там уточнили, что на момент удара мужчина находился в машине.

- Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по улице Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения, - проинформировал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что три мирных жителя ДНР пострадали за сутки от обстрелов ВСУ и подрывов на минах. Инциденты произошли в Донецке и Горловке. Огнем ВСУ были также повреждены 9 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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