Три мирных жителя ДНР пострадали за сутки от обстрелов ВСУ и подрывов на минах

Пострадавших госпитализировали в больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Три мирных жителя ДНР пострадали за сутки от обстрела ВСУ и подрывов на минах. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что инциденты были зафиксированы в Донецке и Горловке.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, также при проведении разминирования территории Кировского района Донецка от противопехотной фугасной мины «Лепесток» ранение получил сапер МЧС ДНР, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в целом за сутки противник обстрелял восемь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц боеприпасов из РСЗО и артиллерии по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Гольмовскому, Зайцево, Широкой Балке, Пантелеймоновке и Валерьяновке.

Огнем ВСУ были повреждены 9 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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