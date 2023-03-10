В ДНР за день на взрывоопасных предметах подорвались два человека

Пострадавших дончан госпитализировали в больницы города Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

10 марта на противопехотной мине в Киевском районе Донецка подорвался сапер Республиканского спасательного центра МЧС ДНР. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, сейчас он, как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики, находится в состоянии средней тяжести.

Тем временем, мирная жительница Петровского района столицы ДНР получила ранение в результате подрыва на взрывоопасном предмете.

- По улице Камвольной, 43 «а» в результате подрыва на взрывоопасном предмете (ВОП) ранена женщина 1960 года рождения, - рассказали журналистам в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Тем временем, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ уничтожен автомобиль, а также тщательно задокументировано прямое попадание снаряда в частный дом. Повреждены жилые дома на улицах Корабельная и Правовая.

С 14:00 до 21:00 10 марта, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка 7 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Куйбышевского района выпущено 8, Киевского - 13, Петровского - 10 снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). Также территория прифронтового Петровского района подверглась обстрелу 10 снарядами из реактивной системы залпового огня.

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