В ДНР начинается кампания по первоначальной постановке на воинский учет жителей 2006 года рождения и более старших возрастов

После постановки на учет в ДНР пройдет призыв по российским законам, но не раньше, чем осенью. Фото: НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин утвердил состав комиссий муниципальных образований по первоначальной постановке граждан на воинский учет на 2023 год. Соответствующий указ № 54 опубликован на официальном сайте руководителя региона. Документ подписан 18 февраля 2023 года и вступил в силу со дня подписания.

- Постановляю утвердить основной и резервный составы комиссий муниципальных образований в Донецкой Народной Республике по первоначальной постановке граждан на воинский учет на 2023 год, — говорится в документе.

Главам местных администраций рекомендовано оказать содействие в создании условий работы комиссий, выделении для них технических работников и транспорта, в организации медицинского освидетельствования граждан, подлежащих постановке на учет по месту жительства, а также учащихся школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов — по месту учебы. Также властям поручено обеспечить своевременное оповещение о необходимости явки в военные комиссариаты муниципальных образований для проведения соответствующих мероприятий граждан 2006 года рождения и более старших возрастов — не состоящих на воинском учете, но которые обязаны состоять.

Указом также определено, что медосвидетельствование проводится с 1 по 31 марта 2023 года в военных комиссариатах. В случае недостаточной укомплектованности медицинскими специалистами — на базе других учреждений здравоохранения региона. Минздраву поставлена задача определить перечень организаций для проведения этих мероприятий, а также обеспечить комиссии врачами.

Министерство образования и науки ДНР должно обеспечить организацию постановки на учет обучающихся.

МВД Республики рекомендовано обеспечить взаимодействие с военкоматами в части первоначальной постановки на воинский учет граждан.

Военный комиссариат ДНР в срок до 30 апреля должен доложить о результатах проведенной работы.

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