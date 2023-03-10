В Донецке после обстрела ВСУ повреждены котельная и цех завода химических изделий

По данным СЦКК, противник выпустил по городу с три десятка снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО
Фото: Иван ЖИЛЯК
После обстрела ВСУ в Донецке повреждены ряд гражданских объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела поселка Административный (Первая площадка) Куйбышевского района повреждено остекление котельной, а также цех завода ДКЗХИ, - проинформировал он.
Отметим, что по данным СЦКК ДНР, за период с 08:00 до 14:00 территория города Донецка восемь раз подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам были выпущены 28 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО.
Напомним, ранее сообщалось, что обстрелом ВСУ в Волновахе были повреждены 18 автобусов. Большинство из них не подлежит восстановлению. Из-за этого в городе полностью парализовано пассажирское сообщение. Кроме того, один человек погиб, еще один был ранен. По уточненным данным, погибший мужчина являлся сотрудником АТП, он работал слесарем.
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