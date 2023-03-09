Восемнадцать автобусов повреждены утренним обстрелом ВСУ в Волновахе

Из-за повреждений автопарка движение во всем Волновахском районе сейчас нарушено. Фото (архив): сайт Главы ДНР

После утреннего обстрела ВСУ в Волновахе повреждены 18 автобусов. Большинство из них не подлежит восстановлению. Из-за этого в городе полностью парализовано пассажирское сообщение. Об этом сообщили ДАН в местном автотранспортном предприятии «Авто-Экспресс».

- Сегодня должно было выехать двенадцать штук (автобусов, - ред.). Есть те, которые подлежат восстановлению, большая часть уничтожена - 95% уничтожено, - рассказал начальник колонны Евгений.

Он также уточнил, что всего на балансе предприятия находились 20 машин, теперь 18 из них вышли из строя. Эти машины обеспечивали пригородное и междугороднее пассажирское сообщение. Из-за повреждений автопарка движение во всем Волновахском районе сейчас нарушено.

Напомним, ранее сообщалось, что ранним утром ВСУ атаковали Волноваху в ДНР из американской установки HIMARS. Противник выпустил по городу шесть ракет. Под огонь попал автобусный парк. Один человек погиб, еще один был ранен. По предварительным данным, погибший мужчина являлся сотрудником АТП, он работал слесарем.

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