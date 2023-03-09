ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе, есть жертвы

Обстрел населенного пункта произошел в пять часов утра. Фото (архив): t.me/LPR_JCCC
Ранним утром украинские боевики атаковали Волноваху в ДНР из американской установки HIMARS. Есть жертвы. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Волновахского района Константин Зинченко.
Он уточнил, что обстрел города привел к гибели одного мирного жителя. Еще один человек был ранен. По словам очевидцев, ВСУ нанесли преднамеренный удар.
- У нас один человек погиб, еще один ранен - отвезли в Донецк. Били в автобусный парк, - заявил Зинченко.
Тем временем в СЦКК сообщили, что обстрел населенного пункта произошел в пять часов утра. Противник выпустил по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, огонь был открыт из Селидово.
Детали произошедшего выясняются.
Напомним, семь мирных жителей пострадали в Донецке под огнем ВСУ 8 марта. Среди пострадавших есть дети.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
8 марта ВФУ обстреляли Донецк с использованием фугасных ракет JROF-M
Под огнем оказались два района города (подробнее)