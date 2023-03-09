ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе, есть жертвы

Обстрел населенного пункта произошел в пять часов утра. Фото (архив): t.me/LPR_JCCC

Ранним утром украинские боевики атаковали Волноваху в ДНР из американской установки HIMARS. Есть жертвы. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Он уточнил, что обстрел города привел к гибели одного мирного жителя. Еще один человек был ранен. По словам очевидцев, ВСУ нанесли преднамеренный удар.

- У нас один человек погиб, еще один ранен - отвезли в Донецк. Били в автобусный парк, - заявил Зинченко.

Тем временем в СЦКК сообщили, что обстрел населенного пункта произошел в пять часов утра. Противник выпустил по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, огонь был открыт из Селидово.

Детали произошедшего выясняются.

Напомним, семь мирных жителей пострадали в Донецке под огнем ВСУ 8 марта. Среди пострадавших есть дети.

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