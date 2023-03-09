В Донецке под обстрелами ВСУ за сутки были ранены 7 мирных жителей, в том числе дети

Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Семь мирных жителей пострадали в Донецке под огнем ВСУ 8 марта. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что среди пострадавших есть дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2011 годов рождения, в Пролетарском и Киевском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, противник выпустил по Республике 93 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Пантелеймоновка, где были повреждены 8 жилых домов, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, военные эксперты установили, что вооруженные формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка 8 марта с использованием фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой. Следственный комитет России изучит факты очередных обстрелов Донецка украинскими боевиками. Он установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.

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