Следственный комитет РФ будет расследовать очередные украинские обстрелы мирных кварталов ДНР

Повреждены жилые дома и социальная инфраструктура города. Фото: СЦКК ДНР

Следователи Следственного комитета России изучат факты очередных обстрелов Донецка украинскими боевиками. Сегодня ВФУ открыли огонь по нескольким районам города, в результате чего пострадали мирные жители. Среди них были и дети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сообщалось о пострадавших местных жителях в результате обстрелов Киевского и Пролетарского районов Донецка, а также о повреждениях социальных и гражданских объектов. Следственный комитет России установит круг лиц, причастных к совершению преступлений, — отметили в СК.

Тем временем военные эксперты СЦКК ДНР установили, что вооруженные формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка 8 марта с использованием фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой. В результате было зафиксировано 10 повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Киевском и Пролетарском районах города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВФУ ранили мирную жительницу в Киевском районе Донецка

Еще один житель ДНР пострадал от украинской агрессии (подробнее)