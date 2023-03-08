8 марта ВФУ обстреляли Донецк с использованием фугасных ракет JROF-M

В результате попадания ВОП в Киевском районе Донецка загорелись два частных дома. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины 8 марта обстреляли Донецк, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой. В результате обстрела повреждения зафиксированы по 10 адресам, среди которых жилые дома и Детский социальный центр. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксированы повреждения по 10 адресам, в том числе в Детском социальном центре администрации г. Донецка — сугубо гражданскому объекту, в котором проживают дети от 7 до 18 лет, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Фугасные ракеты JROF-M были произведены в Словакии и переданы украинским боевикам странами, входящими в блок НАТО, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК Республики добавили, что это зона ответственности 79-й ОДШБр и 55-й ОАБр (командиры: 79-й ОДШБР – полковник Шандар Алексей Михайлович; 55-й ОАБр – полковник Качур Роман Владимирович). В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, включая двух детей.

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