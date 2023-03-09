В Волновахе после ракетного обстрела ВСУ загорелся автопарк

Под огонь ВСУ в Волновахе попал местный автобусный парк Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под огонь ВСУ в Волновахе попал местный автобусный парк. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Он уточнил, что вследствие ракетного удара украинских боевиков полностью сгорели шесть автобусов. Огонь по ним был открыт, когда люди вышли на работу.

- Обстреляли автобусный парк как раз в тот момент, когда на работу приехали водители. Предварительно, шесть пассажирских автобусов уничтожено полностью. Еще три - под вопросом, - сказал собеседник.

По словам Зинченко, во время обстрела пострадали также боксы и территория автопарка.

Напомним, ранее сообщалось, что ранним утром ВСУ атаковали Волноваху в ДНР из американской установки HIMARS. Противник выпустил по городу шесть ракет. По предварительным данным, погиб один человек и еще один получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Донецка.

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